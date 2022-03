Prendre le métro, c'est bon pour la santé !

Plusieurs études scientifiques suggèrent que se déplacer en transports en commun est un bon moyen de se dépenser et de garder la forme.

Aux Etats-Unis, des chercheurs ont comparé l’activité physique de personnes qui prennent la voiture pour se déplacer et celle de personnes qui empruntent le métro. Ils ont remarqué que les citoyens qui prennent les transports en commun pratiquent en moyenne 35 minutes d’activité physique d’intensité légère à modérée en plus par semaine. De plus, au-delà de l’amélioration de la forme physique, le développement d’infrastructures de transports en commun est associé à d’autres bénéfices comme la réduction d’accidents de la route, ou encore la réduction de la pollution. Les transports publics ont donc de nombreux bienfaits !

Des occasions de marcher et de bouger plus

L’OMS recommande de bouger au moins 30 minutes par jour. Cela peut être du vélo, de la course à pied, de la natation ou tout simplement de la marche ou le fait de monter des escaliers. Le métro est un moyen rapide et efficace de se déplacer dans une ville. Mais en plus, le fait de prendre le métro nécessite souvent de se déplacer à pied dans les stations et d’emprunter des longs couloirs. C’est la raison pour laquelle prendre le métro, c’est aussi faire du sport.

Et pour renforcer les bienfaits de l'exercice, préférez toujours les bons vieux escaliers aux escalators. Cela permettra de travailler votre souffle et les muscles de vos jambes.

Quand vous attendez un train, un bus, un tram ou un métro, restez debout, vous sollicitez ainsi les muscles de vos jambes.

Enfin, pourquoi, ne pas rater volontairement un ou deux arrêts afin de marcher un peu avant d’arriver au boulot ? Non seulement, c’est bon pour la forme physique mais en plus, cela vous offrira une parenthèse et un bon bol d’air avant de commencer la journée.