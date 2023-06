Prendre la pilule à l’adolescence présenterait un risque accru de dépression

Selon Futura, l’étude a été menée pour "estimer à la fois le taux d’incidence de la dépression associé à la première utilisation d’une pilule CO, mais aussi le risque 'à vie' associé à l’utilisation de CO". Le média rapporte également que, l’étude, publiée dans la revue Epidemiology and Psychiatric Sciences, ne se concentre que sur la pilule combinée (qui contient un œstrogène et un progestatif).

Les données concernant l’utilisation de la pilule par les femmes qui ont accepté de participer à l’étude ont été recueillies à des moments précis : la première fois qu’elles ont ressenti des symptômes liés à la dépression et le moment où elles ont été diagnostiquées dépressives pour la première fois. Et il s’avère qu'"au cours des deux premières années d’utilisation, les pilules CO augmentent ce risque de 73% par rapport aux femmes n’en ayant jamais utilisé. Les femmes qui ont commencé à utiliser ces pilules à l’adolescence présentaient une incidence de symptômes dépressifs 130% plus élevée, tandis que l’augmentation correspondante chez les utilisatrices adultes était tout de même de 92%."

"Nos résultats suggèrent que l’utilisation de CO, en particulier au cours des deux premières années, augmente le risque de dépression. Bien que le risque ne soit pas aussi prononcé au-delà des deux premières années, l’utilisation de CO au cours de la vie était toujours associée à un risque accru de dépression au cours de la vie. En outre, l’utilisation de CO pendant l’adolescence pourrait augmenter le risque de dépression plus tard dans la vie.", ont précisé les chercheurs.

Mais attention, Futura précise que l’étude observationnelle ne peut à elle seule prouver de lien de cause à effet.