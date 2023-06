Prendre du recul sur l’actualité et voir l’aspect positif occulté par les médias populaires et réseaux sociaux

Et si aujourd’hui on se donnait un coup de boost collectif ? Se donner ce luxe de sortir de l’actualité immédiate et souvent anxiogène pour prendre juste un petit peu de recul sur des nouvelles parfois, souvent morose. Alors le faire, ce n’est pas du tout refuser de voir. L’arrêter, c’est juste prendre de la hauteur et se dire qu’au fond, le pire n’est pas toujours certain, comme l’indiquait en sous-titre de son livre ''Le Soulier de Satin'', ce cher Paul Claudel.

Cette pièce de théâtre n’est quasiment jamais jouée, car sa mise en scène nécessiterait une durée de 11 h. Et moi, je n’ai que quelques minutes pour prouver que le pire n’est pas toujours certain. Alors souvenez-vous, quand la bulle Internet a explosé l’année 2000, à l’époque, déjà, les Cassandre nous annonçaient la fin du monde occidental. Résultat, nous avons tous survécu malgré tout à cette crise. Et au-delà des faillites qui ont fait la une des médias, on oublie souvent que les survivants de cette crise s’appellent aujourd’hui Amazon, par exemple. En 2001, un an après donc, quelques terroristes à l’imagination débridée se sont mis dans l’idée de détourner des avions de ligne et de les encastrer dans les deux tours de Manhattan. Exploit et effroi mondial réussi. Là encore, l’émoi et la guerre qui en a suivi nous prédisaient un affrontement féroce entre les forces du bien et celle du mal. Et devinez quoi ? Nous avons fort heureusement survécu à cette horrible période, même si effectivement, des victimes innocentes ont payé le prix fort de cet horrible épisode de notre histoire contemporaine. Faisons encore un saut de puce vers 2008. Nouvelle crise provoquée cette fois par des financiers véreux américains et dénommés à l’époque crise des subprimes...