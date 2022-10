Prendre du poids sans aucune raison : c’est possible ?

La résistance à l’insuline

On l'appelle aussi "l'intolérance au glucose" ou "insulinorésistance". L’insuline est une hormone qui est comme une clé dans une serrure. Elle se fixe sur un récepteur, et elle permet au glucose de rentrer dans la cellule, et donc, de faire baisser la glycémie dans le sang. La résistance à l'insuline, c’est quand les tissus ne répondent plus bien à l’action de cette insuline, et donc, l’insuline est moins efficace.

Conclusion : si l’insuline est moins efficace, le glucose reste dans le sang. Et donc d’une part, la glycémie augmente et d'autre part, le pancréas continue à fabriquer de l’insuline en grande quantité. Ce qui va finir par épuiser le pancréas, qui ne pourra plus produire d’insuline ensuite. C’est en réalité la première étape vers le diabète de type 2, qui peut commencer jusqu’à dix ans avant.

L’insuline, c’est aussi l’hormone de stockage. Elle transforme les excès alimentaires en graisses de réserve. Et donc, on grossit. Une insuline élevée fait non seulement prendre du poids, mais rend la perte de poids beaucoup plus difficile. S'en rendre compte et être accompagné par un professionnel de santé est donc très important. Cela permet de faire une bonne prévention car cette étape est réversible avec des mesures hygiéno-diététiques.