Prendre du borax est dangereux pour la santé, alertent des professionnels face à cette tendance sur les réseaux sociaux.

"Bien que le borax soit d'origine naturelle, cela ne garantit pas sa sécurité. L'arsenic, la ricine et la toxine responsable du botulisme sont également 100% naturels mais peuvent être extrêmement toxiques pour les humains", explique Nathan Kilah, maître de conférences en chimie à l’université de Tasmanie en Australie, dans un article paru dans The Conversation.

Le borax, composé d’acide borique et de sel de sodium, est un allié très utile et efficace pour nettoyer sa maison grâce à ses propriétés désinfectantes et nettoyantes. On le trouve notamment dans les lessives car il possède une action blanchissante. Mais il est fortement déconseillé d’en ingérer.

Le Dr Kelly Johnson-Arbor, médecin toxicologue et codirectrice médical du National Capital Poison Center, explique dans un article de NBC News : "Le borax peut provoquer une irritation de l’estomac et entraîner potentiellement des vomissements bleu-vert ou de la diarrhée en cas d’ingestion".

"Au fil du temps, cela peut provoquer une anémie et des convulsions."

Elle ajoute : "Le fait de se tremper dans du borax pourrait provoquer des éruptions cutanées qui font apparaître la peau aussi rose vif qu'un homard bouilli".