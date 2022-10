Premiers tours de roue en arc-en-ciel pour Remco Evenepoel

Remco Evenepoel, champion du monde le week-end dernier, a effectué ses premiers tours avec sa toute nouvelle tenue en arc-en-ciel. Un ensemble cuissard-maillot totalement noir.



Le coureur de Quick-Step Alpha Vinyl s’est élancé de Schepdaal pour une sortie de 3 heures et un peu plus de100 kilomètres (102,23). Il est notamment passé par Grammont mais sans grimper le Mur.



Ce dimanche il sera sur la Grand-Place de Bruxelles pour célébrer avec ses fans sa victoire à la Vuelta et son titre de champion du monde à Wollongong. Il étrennera son maillot arc-en-ciel en compétition ce mardi à Binche-Chimay-Binche.