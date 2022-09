Premiers secours : le bouche-à-bouche provisoirement mis sur la touche

Précisons d’emblée qu’il s’agit bien d’une recommandation, et qu’elle s’applique à la période particulière des années Covid. Marie Tintiger, formatrice à la Croix-Rouge : en période de pandémie, on fait uniquement des compressions. La recommandation est claire : on n’insuffle plus. Cela permet d’une part d’organiser nos formations en toute sécurité, mais cela vaut aussi pour les situations réelles.

Le VES – acronyme familier des secouristes (Voir – Ecouter – Sentir) – est également modifié. Désormais, on n’approche plus l’oreille des voies respiratoires de la victime pour vérifier la présence du souffle. A la place, on pose la main sur le thorax. Il est également recommandé de porter des gants et un masque, pour soi comme pour la victime.

La sécurité est au cœur de ses adaptations. La réanimation cardiopulmonaire n’en reste pas moins efficace. Marie Astrid de Villenfagne, médecin urgentiste dans un hôpital bruxellois : cela ne me choque pas que l’insufflation ne soit pas recommandée actuellement. D’une part pour des raisons pratiques dans l’organisation des formations. D’autre part, car toutes les formations insistent sur la sécurité de l’intervenant d’abord. Demander aux gens de pratiquer le bouche-à-bouche en période de Covid irait à l’encontre de ce principe fondamental. N’empêche, la médecin recommande tout de même pour sa part d’alterner compressions et insufflations. C’est mieux, mais le reste de la chaîne est beaucoup plus important : commencer les compressions thoraciques au plus vite, appeler le 112, trouver un défibrillateur.