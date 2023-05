Premiers prix, poissons, fruits… Testachats remarque que des produits restent moins chers dans les supermarchés belges

Pour les personnes qui vivent à proximité de la France, il est possible d’économiser 9% sur son panier hebdomadaire en faisant ses courses de l’autre côté de la frontière, a calculé l’organisation de consommateurs. Une différence de 34% avec les prix belges existe par exemple pour les produits céréaliers ou laitiers, de 13% pour les boissons non-alcoolisées, et de 64% pour une bouteille d’Evian d’1,5 litre, illustre-t-elle. La Belgique n’est cependant pas perdante à tous les niveaux. Les produits belges de premiers prix sont notamment 7% moins chers qu’en France, tout comme les produits des marques des distributeurs, les fruits et les légumes (-16%), le poisson (-11%) et la viande (-8%). Par ailleurs, les marques internationales coûtent en général plus cher en Belgique que dans les autres pays, à l’exception des Pays-Bas.