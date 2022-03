Premiers flocons sur le mont Rigi : les dernières prévisions de Denis Collard

Demain matin sera marqué par la neige et le froid. Des chutes de neige qui concerneront l’ensemble du territoire. Les précipitations les plus abondantes sont attendues en Flandre et sur les Hautes Fagnes. Même en plaine, on pourrait avoir une accumulation de 5 cm de neige fraîche.

Au fil des heures, la situation s’améliorera et les chutes de neige seront progressivement moins intenses à partir du nord du pays. Cependant, il faudra encore compter sur l’ajout de 1 à 2 cm de neige supplémentaire au sud du sillon Sambre-et-Meuse. On retrouvera même un temps sec et éventuellement quelques éclaircies près du littoral. Les prévisions semblent donc moins pessimistes qu’hier.

En revanche, ce qui se confirme c’est le froid. Les maxima ne dépasseront pas -1°C au Signal de Botrange, 1°C ailleurs en Ardenne, 4°C en plaine et 6°C à la côte.

Une véritable journée d’hiver en perspective ! Ce qui tranchera avec les belles journées printanières et douces de ces dernières semaines…