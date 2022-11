Cet après-midi, une nouvelle zone de pluie envahira notre pays depuis la France et les précipitations seront parfois copieuses. On attend les premiers flocons de neige de la saison dans les Hautes Fagnes, mais ils ne tiendront pas au sol et se transformeront rapidement en pluie. Le vent se renforcera aussi avec des rafales de 40 à 50 km/h. On attend le retour d’éclaircies en Flandre occidentale vers la fin d’après-midi. Les maxima seront plutôt conformes aux moyennes de saison et les thermomètres indiqueront 4 à 5°C en Ardenne, 8°C le long du sillon Sambre-et-Meuse, à Bruxelles et en Campine, 10°C près de Tournai et 11°C au littoral.