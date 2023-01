Premiers coups de pelle pour la pose des rails du TRAM 10 à Neder-Over-Heembeek

Les premiers coups de pelle pour l’aménagement de la ligne de tram vers Neder-Over-Heembeek ont été donnés symboliquement mercredi matin par les autorités régionales et communales concernées.

La nouvelle ligne ferrée desservira cet ex-village bruxellois en plein développement et qui héberge désormais quelque 32.000 habitants. C’est plus que des communes telles que Ganshoren, Koekelberg, Berchem-Sainte-Agathe ou Watermael-Boistsfort, a souligné le bourgmestre de la Ville de Bruxelles Philippe Close (PS), aux côtés des échevins de la Moblité, Bart Dhondt (Groen) et Arnaud Pinxteren (Ecolo). Le tram 10 offrira, selon la STIB, un potentiel de 1600 à 2400 voyageurs par heure en heure de pointe.

Un accès direct à Rogier

Cette ligne exploitée en partie en site propre reliera la place Rogier, au centre de la capitale, à l’Hôpital Militaire situé à la limite de la Région flamande. Elle comptera 10 nouveaux arrêts et des connexions avec les lignes de tram 7 et 25, qui desservent notamment le plateau du Heysel et l’ULB ; les lignes de métro 2 et 6 ainsi que la future ligne 3 actuellement desservie en semi-métro. Elle offrira également des correspondances avec les lignes de bus 47, 53 et 56. Concrètement, la STIB a entamé la pose de voies, une phase qui devrait s’achever à l’automne 2024, moment prévu a priori pour la circulation des premiers tramways.

L’aménagement des voiries prévues dans la foulée

Les travaux d’aménagement de voiries, menées en partie de front avec cette phase de réalisation devraient s’achever au début de l’année 2025. Selon le ministre-président bruxellois Rudi Vervoort (PS) qui représentait le gouvernement régional aux côtés des secrétaires d’État Pascal Smet (one.brussels-Vooruit) et Barbara Trachte (Ecolo), le dossier de la ligne 10 a été géré tambour battant par l’ensemble des autorités et services compétents. Après une première concertation avec les habitants sur le tracé en 2019, la demande de permis a été introduite en novembre 2021. L’enquête publique a eu lieu au printemps dernier. Le permis de construire a été délivré le 10 novembre dernier.