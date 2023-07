Premiers buts et première victoire en Coupe du monde pour le Portugal face au Vietnam

Ça y est, le Portugal la tient sa première victoire ! A Seleçao Das Quinas a décroché jeudi le tout premier succès de son histoire dans un Mondial féminin, en dominant à Hamilton, en Nouvelle-Zélande, le Vietnam (2-0) dans le groupe E.

L’attaquante Telma Encarnaçao (7e) et la milieu Francisca Nazareth (21e) ont inscrit les deux buts du match qui scellent l’élimination des Vietnamiennes, elles aussi novices dans la compétition.

Pour sa première participation, le Portugal conserve une petite chance de qualification pour les huitièmes de finale avant d’affronter mardi les Etats-Unis, tenants du titre et grands favoris, et accrochés plus tôt ce jeudi par les Pays-Bas, derniers finalistes (1-1).