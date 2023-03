“Premières vacances” : la comédie romantique avec Camille Cotin et Jonathan Cohen débarque sur Tipik !

Premières vacances sera diffusé mercredi 5 avril au soir sur Tipik. Au programme : un moment sans prise de tête qui se focus sur les rencontres sur Tinder et vous l’aurez compris : les premières vacances en couple. Le duo d’amoureux 2.0 est joué par des pointes du cinéma français : Jonathan Cohen et Camille Chamoux. À l’affiche, on retrouve aussi des guests bien connu.e.s : Camille Cottin ou encore Jérémie Elkaïm. À quoi devez-vous vous attendre ? On vous explique tout !

Sortie dans les salles obscures en 2018, la comédie romantique est signée par le réalisateur Patrick Cassir. Sorte de Very bad trip en couple (avec un max de punchlines à la clé), Premières vacances est une comédie irrésistible et plus profonde qu’il n’y parait. Comme le pointait le média français Le Dauphiné Libéré :

Sur un thème connu, une comédie qui se repeint au goût du jour

Le film n’a pas la prétention de révolutionner le genre de la comédie romantique, mais vous promet des moments plein d’humour et de tendresse. Le scénario est porté par un casting 4 étoiles : Jonathan Cohen et Camille Chamoux, qu’on ne présente plus (alias Ben et Marion) mais aussi la queen Camille Cottin (alias Fleur dans le film) ou encore les acteurs français connus Jérémie Elkaïm (Belleville Tokyo, Presque rien) et Vincent Dedienne (Parents d’élèves, la série Disney Les Amateurs).