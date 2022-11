Premières tensions entre Iran et USA avant leur affrontement, le drapeau iranien fait débat

La Fédération iranienne de football a protesté dimanche contre la suppression par la Fédération américaine du signe Allah du drapeau iranien avant la rencontre du Mondial-2022 mardi entre les deux équipes.

Les États-Unis et l'Iran joueront leur qualification mardi dans un duel hautement politique, alors que les Iraniens sont à la deuxième place du groupe B, avec un point de plus que les Américains et un point derrière l'Angleterre.

"La Fédération iranienne de football a envoyé un mail à la Fifa (ndlr: la Fédération internationale) pour exiger qu'elle adresse un avertissement sérieux à la Fédération américaine", a indiqué l'agence officielle Irna.

"Dans un acte non professionnel, la page Instagram de la Fédération américaine de football a supprimé le symbole Allah du drapeau iranien", a annoncé l'agence officielle Irna.

Le drapeau de la République islamique d'Iran est composé de trois couleurs vert, blanc et rouge avec au centre une forme stylisée du mot Allah. Ce mot a été supprimé du drapeau sur une page Instagram de la fédération.

Ce dessin a été utilisé par la Fédération américaine "pour montrer sa solidarité avec les femmes en Iran" et "dans ce cas-là seulement", a déclaré un responsable de la communication. "Le drapeau n'a jamais changé sur le site de la fédération", a-t-il affirmé.

L'Iran et les États-Unis avaient marqué les mémoires lors de la Coupe du monde de 1998 avec des scènes de fraternité entre les joueurs des deux pays.

Ils n'ont plus de relations diplomatiques depuis 1980, quelques mois après la prise d'otages de l'ambassade américaine à Téhéran en novembre 1979.

L'incident intervient au moment où l'Iran est le théâtre d'un mouvement de contestation déclenché le 16 septembre par la mort de Mahsa Amini, une Kurde iranienne de 22 ans décédée après son arrestation par la police des moeurs à Téhéran.