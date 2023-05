Premières tendances depuis la réforme du tri des déchets à Bruxelles : des quantités en hausse pour les sacs oranges

Les Bruxellois respectent-ils les nouvelles obligations en matière de tri des déchets ? Depuis le 15 mai, le sac orange est devenu obligatoire en région bruxelloise. Ce sac doit accueillir les déchets alimentaires. Dans le même temps, les jours de collecte ont été modifiés pour passer, dans plusieurs quartiers, de deux collectes hebdomadaires à une seule.

A ce stade, chez Bruxelles Propreté, pas encore de chiffres définitifs mais des tendances. Exemple : le tonnage récolté dans les sacs oranges est en augmentation. Mais il faut être prudent : on parle ici d’un seul secteur, celui du Bempt à Forest et des collectes réalisées en journée. La première semaine d’entrée en vigueur de l’obligation, 724 kilos ont été récoltés, par camion. Une semaine plus tard, on est passé à 1,6 tonne.

En ce qui concerne les sacs blancs, une augmentation est constatée. Mais elle ne s'explique par plus de déchets jetés dans les sacs. Mais par le fait que si des Bruxellois n'ont pas pas intégré le nouveau calendrier aux premières heures de la réforme et que Bruxelles Propreté n'a récolté que 20% du tonnage habituel, ce dernier est passé à 80% la semaine suivante. Exemple à Anderlecht où les agents collectaient en moyenne 1,3 tonne de sacs blancs par camion avant de passer à 5,6 tonnes le lundi 22 mai.

"Sur le sac bleu dans le secteur du Bempt, on passe en moyenne de 817 kilos, par camion, le premier lundi à 1,771 tonne le lundi suivant", indique Bruxelles Propreté.

Conclusion: les Bruxellois semblent trier davantage et mieux leurs déchets et intégrer les nouveaux horaires.

161.000 conteneurs oranges distribués

Bruxelles Propreté va poursuivre la sensibilisation des citoyens. Bacs et sacs oranges seront également disponibles en quantité dans les recyparks et les magasins.

"Près de 161.000 conteneurs orange ont été distribués aux ménages depuis 2016 dont 55.964 rien que depuis janvier 2023. Les communes ont joué un rôle important dans la distribution d’une grande partie de ces conteneurs tout comme l’agence qui a, en plus de la distribution, sensibilisé un grand nombre de Bruxellois.es à la bonne utilisation de ces bacs et au tri des déchets alimentaires. Devant l’engouement et la forte demande de ces conteneurs, Bruxelles-Propreté a commandé ces dernières semaines des bacs complémentaires." Depuis ce jeudi, les communes ont reçu environ 3000 conteneurs.