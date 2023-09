Premières minutes pour Januzaj, deuxième but pour Lukebakio : les Diables à la fête du côté de Séville

Séville a décroché une très large victoire lors de la réception d’Almeria (5-1) à l’occasion de la septième journée de Liga mardi soir. Dodi Lukebakio, qui a joué une heure, a inscrit son nom sur la liste des buteurs de la soirée. Adnan Januzaj a, lui, disputé ses premières minutes de la saison. Au classement, Séville reprend la onzième place avec sept points alors qu’Almeria reste lanterne rouge et cherche toujours sa première victoire cette saison.

Les Sevillistas ont lancé la rencontre de la meilleure des façons en ouvrant le score très rapidement grâce à un but d’En Nesyri (7e). Il a fallu moins d’une minute à Lukebakio pour doubler la mise (8e). Le break a été fait en fin de première mi-temps par Suso (38e). Au retour des vestiaires, Lamela a porté la marque à 4-0 et a mis les siens à l’abri (51e). A l’heure de jeu, Largie Ramazani faisait sa montée au jeu du côté d’Almeria (63e) juste avant Adnan Januzaj côté sévillan (65e). Suarez a réduit l’écart à vingt minutes du terme (71e) avant que Salas n’en remette une couche avec un cinquième but pour Séville dans le temps additionnel (90e+2).

En Turquie, Galatasaray a remporté un des derbys de la capitale face à Istanbulspor (0-1) à l’occasion d’un match de rattrapage de la troisième journée de Super Lig. Au classement, les vainqueurs du jour reprennent la première place et restent invaincus. Mauro Icardi s’est chargé de planter l’unique but de la rencontre (42e). Titulaire pour la rencontre, Dries Mertens est sorti en deuxième période à la place de Zaha (56e).