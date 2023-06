Premières impressions de "Nevermore", le show démesuré de Mylène Farmer, avant Bruxelles

Ce week-end, la chanteuse française donnait le coup d’envoi de sa tournée des stades à Lille, au Décathlon Arena-Stade Pierre Mauroy. Nous y étions.

A l’arrivée vers 20h, les abords du stade sont noirs de monde, mais le public patiente calmement pour rentrer à l’intérieur de l’enceinte. Il est assez mélangé et en majorité quadra ou quinquagénaire. Pas mal pour une artiste qui a démarré dans les années 80 !

On entre et, peu à peu, les milliers de personnes remplissent d’une marée humaine les travées et la pelouse. A l’entrée dans l’arène, on remarque d’abord la gigantesque structure de scène, barrée d’un énorme "Nevermore". Stade oblige, il y a aussi une avancée scène – en forme de croix ! – sur laquelle s’est posé un immense corbeau, figure du visuel de cette tournée 2023.

Pour faire patienter les fans, des tubes résonnent en fond sonore : Desireless, Dua Lipa et même du Mylène Farmer. On entend "Sextonik" et "Sans logique" et on se dit qu’on ne les aura pas dans la set-list…

21h15, hommage à Jean-Louis Murat avec la diffusion du clip "Regrets". Très bonne idée. Le public applaudit la mémoire de Jean-Louis.

21h30. Noir stade. L’écran de la scène s’anime d’une immense nuée de corbeaux. Cinq bonnes minutes plus tard, Mylène semble en surgir. Acclamations.