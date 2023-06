Premières impressions après la proclamation du palmarès du Concours Reine Elisabeth

Alain Altinoglu : "Pour nous, on prépare la finale comme si c’était un opéra, ou plusieurs opéras, évidemment, et on essaie d’aborder chaque candidat avec neutralité, avec égalité entre chaque et on se donne au maximum. Comme il y avait 47 morceaux différents à travailler en deux jours, ce qui est un grand challenge pour les musiciens de l’orchestre, on a pris ça vraiment, morceau par morceau, candidat par candidat, sans préférence… Et je ne sais pas si on peut se rendre compte à quel point c’est difficile, on s’imagine que de passer de Vivaldi à Wagner, à Rossini, évidemment, c’est beaucoup de travail, mais c’est aussi de s’adapter à chaque chanteur qui respire différemment, qui a un volume de voix différent, il y a des grandes voix et il y a des petites voix. Il faut une concentration incroyable pour chaque candidat, c’est un exercice très intense !"