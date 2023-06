Premières images très glamour du film de Sofia Coppola sur Priscilla Presley

C’est dans une bande-annonce publiée il y a quelques heures qu’on découvre les premiers passages illustrés de leur vie ; rencontre, mariage, la naissance de leur fille, les tournées de l’artiste…

Dans le rôle principal on retrouve, la veuve d’Elvis alias Cailee Spaeny (une évidence pour la réalisatrice) et pour interpréter la rock star : Jacob Elordi (Euphoria). Les premières images laissent apercevoir Priscilla, icône de la mode, apprêtée en toute occasion.

Le film est adapté du livre Elvis and Me : The True Story of the Love Between Priscilla Presley and the King of Rock’n’Roll. Il a été écrit par Priscilla Presley elle-même et Sandra Harmon en 1985. Francetvinfo nous apprend qu’elle revient sur son mariage et les raisons de sa séparation avec Elvis.

D’ailleurs, Priscilla Presley est très impliquée dans la réalisation de son biopic. Sofia Coppola explique pour Vogue qu’"Elle en est productrice exécutive ! Je l’ai rencontrée à plusieurs reprises, et elle est incroyablement ouverte. Elle a aussi beaucoup aidé Cailee à l’approche du tournage. C’est vraiment une chance unique de pouvoir lui parler". La vraie Priscilla a même marqué son soutien sur les réseaux sociaux : "Je suis très enthousiaste à l’idée que mon livre soit interprété par la magistrale Sofia Coppola. Elle a un point de vue extraordinaire et j’ai toujours admiré son travail. Je suis certaine que ce film fera vivre à tout le monde un voyage émotionnel".

Dans cette interview pour Vogue, la réalisatrice poursuit, “Le plus difficile dans l’écriture du scénario a été de choisir parmi le foisonnement d’anecdotes incroyables de l’autobiographie de Priscilla".

"Ce qui m’intéressait, c’est d’essayer d’imaginer, à travers ses yeux, à quoi pouvait bien ressembler de devenir une femme dans cet univers” confie-t-elle. Ce monde, elle le décrit comme un endroit où tout était amplifié. Priscilla a rencontré Elvis à 14 ans (lui avait 24 ans) et a passé toutes les étapes de sa vie de jeune femme sous les regards.