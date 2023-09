Première transplantation cardiaque : la gloire volée ?

Réalisée dans un hôpital du Cap, en Afrique du Sud, cette opération a demandé des moyens surhumains : d’une durée totale de 9h30, elle a nécessité l’assistance d’une équipe d’une trentaine de personnes.

Le cœur de Denise Darvall (25 ans), décédée lors d'un accident de voiture, a été transplanté à Louis Washkansky (55 ans), qui souffrait d’insuffisance cardiaque et de diabète et n’avait aucune chance de survie.

L’intervention est un succès et cette première mondial annonce une révolution médicale qui va permettre de sauver de très nombreuses vie à partir de là. Même si Louis Washkansky décède malheureusement d’une pneumonie 18 jours plus tard. Cette mort a été causée par son traitement immunosuppresseur, utilisé chez les personnes transplantées pour mettre le système immunitaire au repos et ainsi éviter le rejet de la greffe. Depuis lors, les traitements en question on fait d’incomparables progrès et les greffes cardiaques sont des succès à long terme dans l’immense majorité des cas.

A l’époque, dans le même temps le décès de Denise Darvall sauve aussi un petit garçon noir de 10 ans, Jonathan van Wyk, à qui on greffe le rein droit de la jeune femme, blanche. Un geste loin d’être anodin dans un pays qui est alors en plein apartheid…