Première titularisation, premier but : la pépite belge Johan Bakayoko régale déjà avec le PSV

Tout est parti d’une ouverture lumineuse d’une autre pépite mondiale Xavi Simons (19 ans lui aussi) pour lancer la flèche belge. Bakayoko démontre ensuite toute son explosivité et son sang-froid face au but. Il faut dire que pour un ailier le jeune joyau noir-jaune-rouge est diablement efficace. La saison passée, où il évoluait en seconde division néerlandaise avec l’équipe de jeunes d’Eindhoven, Bakayoko s’est révélé au grand jour chez nos voisins en plantant 17 buts et délivrant 10 passes décisives. Directement impliqué dans un but à 27 reprises en 32 rencontres, rien que cela. Des chiffres et des performances qui lui ont valu d’être appelé en équipe première du PSV afin de disputer ses premières minutes en Eredivisie l’année passée.

Cette saison, Bakayoko a directement frappé un grand coup en marquant pour sa première titularisation avec les grands. Le Belge a aussi récemment été appelé par Jacky Mathijssen chez les Diablotins de moins de 21 ans. A ce rythme-là, on ne devrait pas tarder à voir un jour ce grand talent sous le maillot des Diables Rouges.