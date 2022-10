Première titularisation chahutée pour le jeune Julien Duranville : "Mon erreur nous a mis dans la merde…"

Soupe à la grimace du côté de Saint-Guidon. Surpris par un Charleroi bien plus réaliste (0-1), les Mauves ont concédé leur 5e défaite sur les 10 derniers matches de Pro League. Une après-midi difficile donc pour l’escouade bruxelloise, symbolisée par le jeune Julien Duranville, qui fêtait sa 1e titularisation en carrière mais qui s’est fait surprendre sur le but des Zèbres. Déjà très mature, il ne s’est pas débiné après la rencontre, assumant sa part de responsabilité.

"On a bien commencé. En 2e mi-temps, on manquait de mouvement et de vitesse pour aller marquer. Et puis il y a eu une petite erreur de ma part (NDLR : il s’est fait prendre dans le dos) qui nous a mis dans la merde. Je suis désolé pour les fans, pour l’équipe" expliquait-il au micro d’Eleven.

Précieux pour les Mauves depuis quelques semaines à chaque montée au jeu, Duranville a donc méritoirement goûté à sa première titularisation en carrière : 'Si j’étais surpris d’être titulaire ? Un peu oui, même si je m’y attendais un peu aussi. Le coach m’en avait parlé à l’entraînement donc je m’y étais préparé mentalement. Concernant ma place sur le flanc, c’est important de savoir attaquer et défendre. Plus tard, je veux faire une grande carrière donc je dois passer par ces moments-là. C’est important."

Propulsé dans le onze de base alors qu’il n’a que 16 ans, Duranville rejoint donc la ribambelle de jeunes Bruxellois (Tielemans, Lukaku, Praet…), lancés dans le grain bain dès leur plus jeune âge. Un moment émouvant pour lui : "Cela fait toujours un truc. Depuis mes 8-9 ans, quand on regardait un Power Point, c’était toujours ces noms-là qui revenaient. Aujourd’hui, on parle de moi donc ça fait plaisir."