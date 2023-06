Première soirée de finale : Sandrine Piau et Lionel Lhote, invités de prestige du Concours Reine Elisabeth 2023 Chant

Ce jeudi 1er juin, Sandrine Piau accompagnera dès 20 heures cette première soirée de finale, aux côtés de Caroline Veyt et Patrick Leterme, à suivre en direct sur La Trois.

La soprano française mozartienne, spécialiste du baroque et amoureuse de la mélodie ne se prédestinait pas à une carrière de chanteuse. Elle intègre d’abord la classe de harpe du conservatoire de Paris. C’est pendant ses études qu’elle fait la rencontre de William Christie, qui l’encourage à développer sa voix. Des collaborations avec William Christie, Christophe Rousset ou encore Hervé Niquet ont propulsé la carrière baroque de la soprano. Curieuse de nombreux répertoires et riche d’une voix légère et agile, Mozart devient, avec Haendel, l’un de ses compositeurs de prédilection : Constance dans l’Enlèvement au Sérail, Pamina dans La Flûte enchantée, Servillia dans La Clémence de Titus sont quelques-uns des rôles qui ont marqué sa carrière. "Mes premières émotions musicales ont été nourries de la musique française des XIXe et XXe siècles, dont les couleurs orchestrales ravissaient la harpiste que je rêvais de devenir", confiait-elle au micro de Camille de Rijck. En février dernier à La Monnaie, elle présentait un récital de mélodies, Clair Obscur, avec l’ensemble Contraste : "Sans rien perdre de sa lumière, sa voix se révèle ici plus belle que jamais." commentait La Libre Belgique.

Le chant juste, pour Sandrine Piau, réside dans cet équilibre entre ce que l’on veut faire et ce que l’on peut faire, comme une manière d’utiliser ses forces et ses failles pour développer la singularité de sa voie artistique. La soprano livre à ce sujet que l’important, c’est de rester soi-même : lors de la finale au Palais des Beaux-Arts, l’authenticité sera probablement le mot d’ordre de l’artiste.