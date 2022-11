Première sensation au Mondial : l’Argentine battue par une héroïque équipe d’Arabie Saoudite !

Alors là, pas grand monde ne l’avait vu venir. Grandissime favorite et annoncée en mission, l’Argentine a trébuché d’entrée de jeu, battue par une Arabie Saoudite franchement séduisante offensivement et héroïque derrière ! (1-2)

Un revers inattendu qui laissera sans doute un goût très amer dans la bouche des Argentins. Parce que pendant de longues minutes, ils semblaient filer tranquillement vers une victoire sans trop de soucis. Décapsuler la rencontre, ils l’avaient fait en début de match grâce à un pénalty de Leo Messi, restait désormais “juste” à se mettre à l’abri.

Chose pas forcément aisée en football. Surtout quand l’adversaire, disposé très haut sur l’échiquier, manie à la perfection l’alignement défensif et pousse l’Albiceleste à… accumuler les hors-jeu (10 au total !). Illustration d’un refrain qui se répète en 1e mi-temps, les trois buts annulés par l’arbitre pour des hors-jeux plus ou moins flagrants (voire pas du tout sur l’un des buts de Lautaro).

C’est donc un tantinet fébrile que l’Argentine regagne les vestiaires à la pause. Certes, elle est aux commandes mais l’Arabie Saoudite, combative au possible, reste au contact. A l’affût de la moindre ouverture.

Une ouverture qu’elle trouve finalement très vite après la mi-temps. Par deux fois même. Pour crucifier l’indigence défensive argentine à deux reprises en l’espace de cinq minutes. D’abord sur une frappe croisée de Al Shehri puis sur un bijou d’Al Dawsari (48' et 53'). L’Argentine est au tapis. Pris à son propre jeu. Piégé par son manque de réalisme, certains coups du sort et un adversaire plus coriace que prévu.

La dernière demi-heure n’y changera rien. L’Argentine n’y est plus. Leo Messi n’y est plus. Les tentatives manquent de mordant et, en face, les Saoudiens se déploient comme des morts de faim, justement. La voilà la première grande sensation du tournoi. Dès son entame de compétition, l’Argentine trébuche. Elle, la grande favorite qui se retrouve déjà dos au mur. Et ce, juste avant d’affronter le Mexique puis la Pologne…