Première sensation à Roland Garros : Ons Jabeur sortie dès le premier tour par Magda Linette

La Tunisienne Ons Jabeur, sixième joueuse mondiale s'est inclinée au premier tour face à la Polonaise Magda Linette 6-3 6-7 (4/7) 5-7 en 2h30.

Première joueuse arabe à remporter un titre WTA 1000 il y a quelques semaines à Madrid, Jabeur faisait partie des outsiders pour ce Roland Garros 2022 derrière la grande favorite, la Polonaise Iga Swiatek qui l'avait battue en finale à Rome. Il n'en sera donc rien puisque la Tunisienne n'aura pas réussi à disposer de Linette, 56e mondiale.

Pourtant, tout avait bien démarré pour la Tunisienne qui a remporté la première manche 6-3 en32 minutes. Mais les choses se corsent dans la seconde manche. Pas de break et la rencontre prend donc la direction du tie-break que la sixième joueuse mondiale perd en commettant quelques fautes grossières.

Jabeur a d'ailleurs laissé éclater toute sa frustration en reprenant de volée, du pied, une balle à la suite d'une faute directe. L'équilibre était parfait et la balle a filé dans les tribunes.

La troisième manche a également mal tournée pour Ons Jabeur. Breakée à 2-3, elle parvient à recoller directement pour faire 3-4 et conserve ensuite sa mise en jeu pour revenir à 4-4. Mais elle craque ensuite au pire des moments, à 5-6 et se fait breaker alors qu'elle menait 40-0 dans ce jeu. Magda Linette ne tremble pas et converti sa première balle de match.

Il n'aura donc fallu que quelques heures à la porte d'Auteuil pour trembler. La Tunisienne de 27 ans se présentait à Paris en étant la joueuse qui avait empoché le plus de victoires sur terre battue cette saison (17 pour 3 défaites) et donc une des principales outsiders. Elle quitte précipitamment Paris et pourra sans aucun doute nourrir quelques regrets.