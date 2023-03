Première réunion de la commission citoyenne du folklore : soixante Athoises et Athois ont le sort du Sauvage entre leurs mains

Trois réunions pour un avis

Un groupe d’opposants au changement manifestait ses positions devant l’entrée du bâtiment scolaire qui accueillait la réunion, brandissant une banderole déclarant "Ne touchez pas à notre folklore". Trois réunions sont prévues pour que la commission puisse accoucher d’un avis : après ce dimanche 12 mars, les "commissaires" se reverront le 26 mars et le 16 avril.

Le but de cette première réunion, c’est de commencer à faire circuler la parole entre les participants. Ça commence par un exercice où ils forment des duos aléatoires et brisent la glace, expliquant comment ils se sentent, ce qu’ils font là et quelles sont leurs attentes. Ensuite… Place au huis clos, loin des caméras et des micros. Les facilitateurs garantissent qu’ils veilleront à ce que chacun puisse avoir voix au chapitre, que personne ne monopolise la parole ou n’impose ses vues.