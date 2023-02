Première remontée de particules de sable du Sahara

Les prévisions et la surveillance du CAMS ont montré un transport de poussière saharienne vers les îles Canaries et l'Europe occidentale en février. La poussière soufflée par le vent continue d'être active à travers le Sahara et la surveillance menée par le CAMS montre comment ces épisodes de poussière peuvent potentiellement affecter la qualité de l'air dans les régions qu'ils traversent. Les 21 et 22 février, les prévisions du CAMS montrent que le panache de poussière traverse la France avant de se déplacer plus loin vers les parties centrales et orientales de l'Europe, avec une prévision pour un autre épisode de transport de poussière à travers la Méditerranée plus tard dans la semaine. La surveillance montre en outre des impacts potentiels sur la qualité de l'air en Espagne et en France avec des concentrations accrues de PM10 à la surface, qui pourraient également être présentes à des altitudes plus élevées dans les Pyrénées et les Alpes.

Mark Parrington, scientifique principal au service de surveillance de l'atmosphère de Copernicus, a déclaré dans un communiqué de l'Institut : "Il n'est pas inhabituel de surveiller le transport de la poussière saharienne à travers l'Europe à cette période de l'année. L'impact typique est le ciel rouge ou orange, mais il y a un potentiel pour les impacts sur la qualité de l'air de surface, en particulier en Espagne et au Portugal. Ces dernières années, nous avons également vu de la poussière saharienne au sol dans les Pyrénées et les Alpes, où les montagnes sont suffisamment hautes pour intercepter le transport à plus longue distance à des altitudes plus élevées."

On se souvient qu'en 2022, notamment, ce sable était venu colorer les Pyrénées en leur offrant une teinte toute particulière...