Première place et huit succès consécutifs... "Il n’y a aucune euphorie dans l’équipe", analyse Jean Butez

L'Antwerp a remporté le match des extrêmes face au Cercle Bruges (0-2) dans le cadre de la 8e journée de Pro League. Vincent Janssen et Toby Alderweireld ont concrétisé la supériorité des leaders de la compétition qui ont aligné un huitième succès de rang (24 points) et bloqué le Cercle à la dernière place (5 pts).

"Je suis très heureux après ce match. Ce n’était pas un match facile. On a de la chance de marquer rapidement. On aurait eu du mal à marquer sans ce but je pense. On a su rester solide en première période et exploiter les espaces en deuxième. Une bonne équipe sait bien attaquer et bien défendre, donc être efficace dans les deux surfaces. Une nouvelle clean sheet, c’est très bien aussi, ça assure de prendre au moins un point. On a des beaux joueurs devant pour marquer à chaque match", a déclaré Jean Butez.