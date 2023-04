Première mondiale : un poisson inconnu filmé à 8336 mètres de profondeur au Japon

Une équipe de scientifique est descendue plus bas que jamais dans les profondeurs de l’océan en atteignant la distance record de 8336 mètres et en filmant une espèce de poisson capable de vivre dans cet environnement.

La vidéo fait le tour du monde, on y aperçoit un très beau poisson aux couleurs grises et reflets colorés se déplacer en volant dans l’eau. C’est dans le cadre d’une recherche sur 10 ans sur les poissons des profondeurs océaniques qu’une équipe, composée de scientifiques de l’Université des sciences et technologies marines de Tokyo et de l’Université d’Australie-Occidentale, a pu filmer ce poisson dans la fosse d’Izu-Ogasawara, au sud du Japon.