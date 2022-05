Première mondiale : un deepfake montre un appel à témoins par un garçon néerlandais assassiné

Le dossier a été clos en décembre 2006, mais l’équipe de Cold case de Rotterdam n’a jamais lâché l’affaire et l’enquête sur le meurtre a été rouverte début 2020. Des témoignages laissent désormais penser qu’un trafic de drogue serait à l’origine de la fusillade.

La vidéo a été réalisée avec la collaboration de la famille. Elle montre Soares, qui espérait devenir footballeur professionnel et était déjà repéré par le club de Feyenoord, sur un terrain de football. Alors qu’il traverse une haie d’honneur composée d’amis et de proches, sa sœur appelle les auteurs et les témoins à se manifester. Le deepfake est réalisé sur base d’une photo de Soares prise à Noël 2002. La police offre 40.000 euros de récompense pour qui permettra de résoudre l’affaire.