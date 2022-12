Première mondiale : l’UNamur met au point un dictionnaire bilingue français-langue des signes

Julie Morelle reçoit Laurence Meurant, linguiste responsable du Laboratoire de langue des signes de Belgique francophone pour parler d’une première mondiale : l’université de Namur vient de mettre au point un dictionnaire bilingue français-langue des signes.

"Mettre au point ce dictionnaire, c’était relever pas mal de défis. Il fallait rassembler une quantité importante et variée de données. Un travail qui prend du temps et qui a pu être réalisé grâce au FNRS et à l’Université de Namur" explique Laurence Meurant. "Une fois qu’on avait ces fondations, ça devenait presque irrésistible d’utiliser toutes ces données de langue des signes qu’on avait, c’est-à-dire une annotation signe par signe, environ 100 heures de vidéo, de les traduire en français et d’utiliser ça pour nourrir une intelligence artificielle qui nous permettrait ensuite de faire le dictionnaire."

Ce dictionnaire est une première mondiale pour deux raisons. La première est qu’il ne donne pas seulement une traduction du mot ou du signe mais des résultats en contexte à l’instar de Reverso ou Linguee. Après une requête, il propose une série d’exemples permettant de nuancer et d’affiner les traductions. La deuxième nouveauté est la possibilité d’interroger le dictionnaire en langue des signes. Laurence Meurant ajoute :

Ça nous paraît évident pour nous qui manipulons des langues vocales de pouvoir interroger le dictionnaire dans les deux sens mais jusque-là dans les langues des signes ça n’existait pas.

Toute la reconnaissance des images a été travaillée sur une grande variété de données spontanées, il ne s’agit pas de signes isolés réalisés en laboratoire mais de conversations et de pratiques réelles. Ce corpus est composé de 88h15 de vidéos, dont 36 heures annotées (217.085 annotations, représentant 4.600 signes différents) et traduites (18.872 phrases).

Le contenu de ce dictionnaire n’est pas transférable étant donné qu’il se base sur de la matière de langue des signes de Belgique francophone. Cependant, l’architecture du dictionnaire pourra servir de modèle et être retravaillée en fonction de la langue des signes utilisée.

Le dictionnaire est disponible en ligne ici.