Première mondiale au Centre d’Etude Nucléaire de Mol : une fission nucléaire réalisée avec de l’uranium pauvrement enrichi dans le réacteur BR2

Pas facile de pénétrer dans les bâtiments du réacteur expérimental BR2 à Mol. C’est donc étroitement encadrés et après avoir franchi plusieurs sas de sécurité que nous arrivons au-dessus de la piscine d’un bleu intense dans laquelle est immergé le réacteur expérimental.

Après quelques minutes, plongés dans l’obscurité, nous voyons une barre de combustible émettre un rayonnement bleu intense, signe que la fission du combustible et que l’irradiation a fonctionné.

Cette barre de combustible n’est pas comme les autres, elle est composée d’un mélange d’uranium faiblement enrichi. En réussissant à la faire fonctionner, les chercheurs de Mol font surtout un grand pas contre la prolifération des armes nucléaires comme l’explique Peter Baeten, le directeur du CEN : "si on mélange l’uranium 235 (hautement riche) avec l’uranium 238 (pauvrement enrichi), et si la teneur en uranium 235 est inférieure à 20%, le mélange n’est plus utilisable pour fabriquer des bombes nucléaires. C’est connu internationalement, c’est une limite qu’il faut respecter à partir de maintenant pour nos réacteurs expérimentaux."