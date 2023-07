Première mitigée pour Wembanyama sous le maillot des Spurs : "Le plus important, c’est d’être prêt pour la saison"

Victor Wembanyama a fait ses débuts cette nuit sous ses nouvelles couleurs. Le joueur des San Antonio Spurs a joué en Summer League. Il a alterné le bon et le moins bon. Normal seulement deux semaines après la draft.

Il était scruté et attendu par toute la planète basket pour sa première sous le maillot des Spurs. Victor Wembanyama affrontait les Hornets cette nuit en Summer League (victoire 76-68). Le joueur français a alterné le bon, mais aussi le moins bon, notamment avec pas mal de déchets aux tirs.

Il aura joué presque 30 minutes, marqué 9 points, capté 8 rebonds, fait 3 passes et 5 contre, mais seulement 2/13 au tir (plus 4/4 au lancer franc).

À la fin du match, Victor était satisfait de sa première, mais reconnaît qu’il y a des domaines où il va devoir progresser. Normal quand on a 19 ans et que l’on passe dans le meilleur championnat du monde.

"C’était un moment spécial. Spécial de porter ce maillot pour la première fois, un vrai honneur. Je suis content que nous ayons gagné ce match. Franchement, je ne savais pas vraiment ce que je faisais sur le terrain, mais c’est ce que j’ai retenu pour les matches à venir. Le plus important, c’est d’être prêt pour la saison. Le plus dur pour moi était de tout comprendre. J’ai offert quelques actions aux adversaires. Je dois être capable de réagir plus rapidement."

Après seulement cinq séances avec sa nouvelle équipe, la hype autour du joueur et l’affaire Britney Spears, il ne fallait pas s’attendre non plus à plus. De toute façon, Wembanyama va continuer à se préparer et à monter en puissance pour le début de la saison NBA.