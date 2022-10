Première manche de la Coupe du Monde de cyclo-cross ce week-end à Waterloo aux États-Unis

Si les courses dans les labourés ont repris depuis quelques semaines en Europe, c’est bien outre Atlantique que les coureurs vont véritablement lancer la saison internationale. Eli Iserbyt entamera la défense de son titre sur un parcours où il s’est déjà imposé à deux reprises par le passé.

Soucieuse d’élargir un peu les frontières d’un sport historiquement européen, l’UCI a, depuis 2016, pris pour habitude de lancer la saison sur le sol américain. Un changement qui convient parfaitement aux athlètes belges qui s’y sont presque toujours imposés. Après avoir accueilli trois courses la saison passée, les États-Unis devront cette fois-ci se contenter de deux compétitions. Pour les prétendants au titre comme Eli Iserbyt, le déplacement reste néanmoins primordial. "Si vous voulez remporter ce critérium de régularité, vous devez venir aux États-Unis" abondait le coureur de chez Pauwels Sauces-Bingoal au micro de Belga. Une stratégie qui n’avait pas payé pour le Belge lors de la saison 2019-2020 mais qui l’avait aidé à décrocher les lauriers l’année passée. "L’an dernier, j’avais gagné deux classements et 14 cross. Ce sera compliqué de faire aussi bien, voire mieux. Mon objectif est de gagner un maximum de courses et de me battre dans les trois classements" concluait le Belge de 24 ans.

Les Iserbyt, Vanthourenhout et autres Van Der Haar devront également mettre à profit l’absence de plusieurs cadors de la discipline. S’ils ne jouent plus réellement le classement général de la compétition, Mathieu Van der Poel, Wout van Aert et Tom Pidcock devraient néanmoins disputer plusieurs manches cet hiver.