Première journée mitigée pour les Belges à Eugene, le bronze pour la dernière de Felix

On attendait davantage du relais mixte 4x400 mètres vendredi lors de la première journée des Mondiaux d'athlétisme d'Eugene. Mais le quatuor belge, 5e des Jeux Olympiques de Tokyo l'été dernier, a terminé 7e de sa série avec le 10e chrono des 15 nations au départ.

C'est donc dans une course sans la Belgique que le monde de l'athlétisme a pris congé de l'une de ses plus grandes dames. Sur le tartan du Hayward Field d'Eugene, Allyson Felix, 36 ans et vingt ans de carrière, a pris le départ de son ultime course. Deuxième relayeuse, elle a fait se lever tout le stade en parcourant l'entièreté du tour en tête.

En début de journée, Thomas Carmoy, premier Belge à porter les couleurs tricolores dans l'Oregon, n'est pas parvenu à s'extirper des qualifications.