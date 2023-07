Première expédition au Groenland pour le navire de recherche RV Belgica

Mais avec le réchauffement climatique, certains glaciers fondent trop et n’atteignent plus directement le fjord. Résultat, ils deviennent des glaciers terrestres et leur interaction avec l’eau des fjords change. Les scientifiques présents à bord du Belgica vont étudier ces changements. Ils ont des conséquences sur la richesse en planctons de ces fjords. L’ennui, c’est que ceux-ci sont des refuges très précieux pour la faune des régions arctiques et que la vie marine des fjords jour un rôle essentiel en absorbant de grandes quantités de carbone.

Cette expédition fait partie d’un projet financé par la Politique scientifique fédérale dont l’objectif est aussi de développer des systèmes prédictifs pour aider à anticiper les changements actuels et futurs liés au climat dans les écosystèmes marins.

Vous pouvez suivre l’avancement de l’expédition du RV Belgica sur le site de l’Institut royal des sciences naturelles de Belgique.