Première en Belgique : une proposition de loi citoyenne débattues à la Chambre, elle concerne la régularisation des sans-papiers

Les citoyens peuvent être entendus à la Chambre si ils sont assez nombreux

Les auteurs de la pétition avaient réuni 35.000 signatures, ce qui leur permettait d'être entendus par les députés. Après un imbroglio dû à la fois à des difficultés techniques et une rédaction ambigüe de la loi instituant les propositions de loi d'initiative citoyenne, la commission des Pétitions a finalement déclaré la pétition recevable.

Via la plateforme pétition de la Chambre, tous les citoyens peuvent soumettre une pétition et recueillir des signatures en ligne depuis fin 2020. Pour ce faire, il est nécessaire de s'identifier sur la plateforme avec la carte d'identité ou encore via l'application Itsme.

Pour être entendu, il faut récolter au moins 25.000 signatures, dont au moins 14.500 de personnes vivant en Région flamande, 8.000 en Région wallonne et 2.500 dans la Région de Bruxelles-Capitale. Il est également possible de récolter des signatures par la voie papier. La pétition "In My Name" avait utilisé les deux voies.