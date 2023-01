Première en Belgique : une nébuleuse découverte par deux Chastrois

Le ciel et les étoiles ont toujours fasciné les hommes. Et parmi les objets célestes gravitant dans l’univers, on trouve les nébuleuses. Ce nuage de gaz et de poussière a été découvert par deux chastrois, une première en Belgique.

On estime à moins de 200 le nombre de personnes qui ont découvert une nébuleuse dans le monde. Et depuis cette semaine, on compte deux Belges qui vivent à Gentinnes dans la commune de Chastre. Fascinés par les étoiles, Olivier et Renaud Coppe ont pu découvrir COP 1, une nébuleuse jamais observée auparavant. "Pour faire simple, une nébuleuse, c'est un nuage de gaz qui résulte de la mort d'une étoile", explique Olivier Coppe. Baptisée Cop-1 en rapport au nom de famille des deux découvreurs, cette nébuleuse est située à 5000 années-lumière de notre planète. Une fois la nébuleuse découverte, Olivier et Renaud ont envoyé le fruit de leur travail à l'université de Strasbourg, référence pour les candidats aux découvertes spatiales. Et un mois plus tard, ils apprennent que leur nébuleuse est retenue. L'enregistrement de Cop-1, c'est donc une belle histoire belge pour ce début 2023.