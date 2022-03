Première édition du Velektro: un petit air de 24 heures dans les rues de Louvain-la-Neuve ce mercredi

Autre différence avec les 24 heures habituelles, il n’y aura pas de vélos folkloriques au Velektro.

"On a préféré se concentrer sur la course, explique Lucie. Faire des vélos folkloriques, ça demande du temps et beaucoup de préparations. Les étudiants des cercles et des régionales qui réalisent souvent des vélos folkloriques avaient d’autres événements et reprenaient aussi leurs activités. Donc on avait à cœur de remettre l’esprit sportif au centre du Velektro, d’en faire un challenge sportif un peu plus important."