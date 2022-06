Première édition du "Sauterelles Festival" à Soignies : un week-end de spectacles pour les tout petits

La première édition du "Sauterelles Festival" va avoir lieu le week-end du 25-26 juin à Soignies. Au programme de ce 'slow festival': 19 spectacles et 35 représentations à destination des tout petits et de leurs parents mais aussi des animations sur le thème de l’écologie. Le tout aura lieu dans trois fermes de Soignies.

Des fermes transformées en lieu de spectacle, c’est le joli pari que s’est lancé le "Sauterelles Festival" pour sa première édition ! La Coulbrie, la Tortue, et les P’tits Sabots vont donc accueillir lors du dernier week-end de juin les parents et leurs enfants pour leur faire découvrir la nature mais aussi de jolis spectacles tout en profitant de bons produits locaux.

L’idée est de mêler culture et cultures avec une programmation de qualité, la rencontre des producteurs et de leurs produits locaux, mais aussi en participant à des animations sur le thème de l’écologie.

Le "Sauterelles Festival" est un événement familial et festif qui allie théâtre, danse, animations, ateliers à destination du jeune et très jeune public, les organisateurs expliquent que les représentations sont accessibles dès 4 mois ! Les ateliers créatifs seront animés par des artistes de la région et les animations menées par des associations qui œuvrent pour l’écologie. "C’est une manière d’amener les tout-petits vers un double émerveillement : l’univers du spectacle qui offre des instants magiques et inédits, et l’univers de la ferme qui permet la découverte de la nature et du monde animal" expliquent les organisatrices.

A l’organisation du "Sauterelles Festival", on retrouve la compagnie "Le Vent qui Parle" basée à Soignies. Elle en assure la production, l’organisation et la programmation. C’est la directrice artistique, Giovanna Cadeddu qui a eu envie de créer un festival pour la petite enfance. "Souvent les parents s’étonnent, et pensent que leur bébé est trop petit pour l’emmener voir un spectacle vivant. Ils ont peur que leur enfant dérange les autres spectateurs et les artistes en représentation. Les compagnies programmées au Sauterelles Festival présenteront des spectacles tout spécialement pensé pour accueillir le jeune et très jeune public. C’est l’occasion d’essayer !" explique Giovanna Cadeddu dans un communiqué.

Si les journées des 25 et 26 juin sont ouvertes à tous les publics, une troisième journée est organisée spécialement pour les groupes scolaires le vendredi 24. Ce jour-là, deux cents enfants de maternelle des écoles de Soignies et Ecaussinnes découvriront avec joie deux jeunes pépites sous forme de bancs d’essai pour roder leur spectacle !

Les places pour le festival sont d’ores et déjà disponibles en prévente à partir de 5 euros. Infos et réservations sur le site du festival. Afin de faciliter l’accès à ce festival à un plus grand nombre, cinq spectacles sont totalement gratuits mais la réservation est cependant indispensable sur la billetterie du centre culturel de Soignies. Toutes les animations et les ateliers prévus sur les trois sites seront également gratuits !