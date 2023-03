Valérie Lambin, organisatrice de ce salon au micro de Jean-Marc Decerf :

"Le but est de mettre les femmes à l'honneur et d'avoir une journée qui leur est dédiée, pour pouvoir se faire plaisir et profiter. Ce salon consiste à rassembler des femmes pour des femmes. L'idée est d'avoir des exposantes qui parlent d'un métier, d'une passion dans nos divers milieux. Tout cela pour présenter à d'autres ce qu'elles font, de quoi elles vivent".