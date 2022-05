Première édition du Printemps des cimetières

Lorsqu’on parle de patrimoine, on pense rarement au patrimoine funéraire… Et pourtant ! Il s’agit de ne pas rater, ces 21 et 22 mai, un événement étonnant, baptisé le "printemps des cimetières" dont la première édition prendra place au cimetière de Laeken, à Bruxelles.

Ces jours-là, on pourra le visiter de façon originale : un concert, et plusieurs balades guidées, parmi les tombes exceptionnelles de ce dortoir très ancien. Comparé parfois au Père Lachaise à Paris, c’est dans ce cimetière que les notables du royaume venaient trouver un dernier repos. Profusion de ministres, artistes, de " la Malibran " à Michel de Ghelderode en passant par des barons et des cardinaux ; profusion de sculptures de valeur ; et même des galeries souterraines uniques… il y a de quoi en avoir pleins les yeux !