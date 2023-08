Première édition de Liège-Paris-Liège: quand le cyclisme classique ne suffit plus

Le mot le plus important de ce challenge : la convivialité. Bonne ambiance et entraide sont obligatoires. Bien souvent, pour ce style d’épreuve d’endurance, le but est de battre son propre chronomètre en dépassant ses propres limites.

La preuve ? Il n’y a pas de médaille ou de trophée à la clé : à la fin de ces trois ou quatre jours de cyclisme intensif, la seule récompense sera une bonne bière et un repas chaud.

Victor, qui participe à la course, se réjouit à l’avance : "La tradition, c’est la bière à l’arrivée, c’est très symbolique. Tu n’as pas de médaille ou de couronne même si tu es premier. Tout ce que tu as, c’est le sentiment d’avoir terminé et plein de nouveaux souvenirs."