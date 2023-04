Bande-annonce pour "Hunger Games : la ballade du serpent et de l’oiseau chanteur"

Le préquel de la saga Hunger Games réalisé par Francis Lawrence et scénarisé par Michael Arndt, "Hunger Games : la ballade du serpent et de l’oiseau chanteur", se dévoile dans une première bande-annonce.

Quelques mois après un petit teaser, c’est une bande-annonce de "Hunger Games : la ballade du serpent et de l’oiseau chanteur" qui est publiée par Lionsgate. Le film, adapté des romans de Suzanne Collins sortira le 17 novembre au cinéma, soit plus de huit ans après la sortie du dernier épisode de la saga Hunger Games. L’histoire se déroulera 60 ans avant les aventures de Katniss Everdeen et se concentrera sur Coriolanus Snow lorsqu’il était jeune.