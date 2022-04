Première apparition scénique de Bruce Springsteen de l’année et "Born To Run" en acoustique

Bruce Springsteen a fait sa première apparition sur scène de l’année dimanche pour rendre hommage à son vieil ami le comédien Jon Stewart, qui recevait une récompense, le "Mark Twain Price For American Humor" lors d’une cérémonie au Kennedy Center de Washington.

Durant cette prestation Springsteen a notamment repris le "Come Together" des Beatles en compagnie de Gary Clark Jr. Durant la cérémonie, il a aussi proposé une version très intimiste et acoustique de son classique "Born To Run".

En 2009, c’était Jon Stewart qui honorait le Boss, lors d’un événement dans le cadre du Kennedy Center Honors.

Springsteen n’avait plus eu l’occasion d’interpréter ce classique des Beatles sur scène depuis 1994 et la cérémonie du Rock and Roll Hall of Fame, ou il avait eu l’occasion de l’interpréter en compagnie du chanteur de Guns N’Roses, Axl Rose.

Si les plans pour Springsteen dans les mois à venir ne sont pas très précis, il a précisé il y a un mois qu’une nouvelle tournée avec l’E Street Band devrait voir le jour "à un moment" en restant assez vague sur l’agenda.