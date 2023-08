Premier week-end d’aout sur la route des vacances : samedi classé noir en France

La circulation s’annonce difficile en Europe ce week-end, particulièrement en France dans la zone sud. D'après les prévisions, ce samedi 5 aout en France serait la seule journée de l'été classée noire. On peut donc s'attendre à ce que plusieurs bouchons se forment.

Les premiers embouteillages et ralentissements apparaitront dès midi en France ce vendredi (rouge), les pays voisins seront moins impactés.

Dimanche, le trafic restera dense. On note que des complications seront encore fréquentes en France lundi après ce week-end chargé.

Le meilleur jour pour privilégier les départs sera lundi ou mardi prochain pour éviter la grande affluence de ce weekend du 4, 5 et 6 aout 2023.



Dans le sens des retours : vendredi sera chargé dans le sud-est de la France et le samedi affiche un trafc difficiles de manière générale en Europe. Sans surprise, il y aura moins d’affluence le dimanche.