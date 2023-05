Premier traité mondial contre la pollution plastique : quels sont les enjeux des négociations qui débutent ce lundi ?

"Il faut qu’on fasse attention à ce que la question du recyclage ne remplace pas le débat sur la réduction de la production de plastiques", a mis en garde le ministre français de la Transition écologique Christophe Béchu, en amont des débats.

Cette question s’annonce en effet comme un point clé des négociations, plusieurs pays voulant privilégier l’option d’une meilleure gestion des déchets plutôt qu’une diminution de sa production.

Or, les deux tiers des plastiques produits dans le monde ont une faible durée de vie et deviennent des déchets à gérer après une seule ou quelques utilisations.

Selon un rapport de l’OCDE, sur les 460 millions de tonnes de plastiques produites chaque année, seuls 9% des déchets sont effectivement recyclés et 22% sont abandonnés (décharges sauvages, incinérations à ciel ouvert ou rejet dans la nature). À un certain moment, la plupart d’entre eux finiront inéluctablement dans nos océans.

"Si on augmente nos taux de recyclage, mais qu’en parallèle on augmente notre production, on aura reculé dans la résolution du problème. Donc, premièrement on réduit, deuxièmement on majore la part de recyclage", a ajouté le ministre français.