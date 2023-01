Premier titre depuis février 2021 pour Gillé et Vliegen : "Le départ idéal, nous avons les moyens d’aller loin à l’Open d’Australie"

Sander Gillé (ATP 60 en double) et Joran Vliegen (ATP 61) étaient aux anges, samedi, après avoir remporté le titre en double au tournoi ATP 250 sur dur de Pune, en Inde, doté de 642.735 dollars. Vainqueurs la veille de la paire formée par l’Américain Rajeev Ram (ATP 3) et le Britannique Joe Salisbury (ATP 4), vainqueurs de l’US Open et du Masters, les Limbourgeois ont parachevé le travail en dominant en finale 6-4 et 6-4 les Indiens N.Sriram Balaji (ATP 114) et Jeevan Nedunchezhiyan (ATP 113).

"Nous sommes très heureux", a confié Joran Vliegen à Belga après la victoire. "Nous avons très bien géré cette rencontre, qui s’est disputée dans une ambiance de Coupe Davis, vu le nombreux public tout acquis à la cause de nos adversaires indiens. C’était chouette évidemment, mais pas toujours évident, car nous ne jouions pas seulement contre la paire adverse. Heureusement, nous sommes restés très concentrés et nous avons très bien servi, ne concédant pas la moindre balle de break du match. Du coup, nous pouvions nous focaliser sur le fait de trouver un moyen de les breaker. Et un break par set a suffi à faire la différence, avec à l’arrivée, une belle victoire 6-4, 6-4. Nous sommes très satisfaits." Sander Gillé, 31 ans, et Joran Vliegen, 29 ans, remportent ainsi le sixième titre de leur carrière en double sur le circuit et le premier depuis leur victoire au tournoi ATP 250 de Singapour en février 2021.

"Ce titre revêt une grande importance à nos yeux, car tout le monde sait ce que nous avons vécu comme saison l’an dernier", a poursuivi Sander Gillé. "Nous avions misé beaucoup d’espoirs, nos attentes étaient élevées, et nous ne sommes pas parvenus à les combler. Cela faisait déjà plaisir de se retrouver à nouveau en finale, car cela datait du tournoi de Munich en 2021. Pour ne pas parler d’un titre. C’est le départ idéal ! Et cela va nous donner beaucoup de motivation et de confiance pour la suite de la saison."

"Nous pouvons être très fiers, car avons été très constants durant la semaine", a également expliqué Sander Gillé après la victoire. "Nous avons très bien servi, ne concédant que deux balles de break sur nos quatre matches, et aucune ni en demi, ni en finale. C’est une belle statistique ! Et nous avons aussi solides dans nos jeux de retour. Nous n’avons pas perdu un set de tout le tournoi et gagné les tie-breaks assez confortablement. Nous étions très alertes et nous avons commis très peu de fautes."

Peu à la fête l’an dernier, avec une sortie du Top 50 au classement ATP pour résultat, Sander Gillé et Joran Vliegen semblent donc d’emblée s’être remis sur les bons rails avec cette victoire. Elle tombe en outre à point nommé à une semaine de la première grande échéance de la saison, l’Open d’Australie, qui commence le 16 janvier.

"Il est clair que ce titre va beaucoup nous aider", a poursuivi le droitier de Hasselt. "Le bémol, c’est que nous ne sommes plus têtes de série. Nous pouvons donc tomber sur n’importe qui dès le premier tour. Chaque match peut donc être dangereux. D’un autre côté, nous avons aussi prouvé cette semaine que nous étions capables de battre n’importe quelle paire (ils ont éliminé l’Américain Ram et le Britannique Joe Salisbury, vainqueurs de l’US Open et du Masters en 2022, ndlr). Nous pouvons donc prendre le chemin de l’Australie avec de saines ambitions. Vu comme nous jouons actuellement et avec la confiance accumulée, nous avons les moyens d’aller loin à l’Open d’Australie. J’espère que c’est le début d’une belle série."