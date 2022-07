Premier teaser ultra-chaud pour la série avec The Weeknd et Lily-Rose Depp

HBO vient de dévoiler un premier teaser pour "The Idol" la série créée par The Weeknd (Abel Tesfaye de son véritable nom), Reza Fahim et Sam Levinson (à qui l’on doit le carton "Euphoria"). Au menu : Lily-Rose Depp, la fille de Vanessa Paradis et Johnny Depp, et The Weeknd qui incarnent les personnages principaux mais aussi le tiercé gagnant "sexe, drogue et rock’n’roll" ou plutôt pop puisque c’est bien ça le pitch : une chanteuse pop entame une relation avec le mystérieux propriétaire d’un club de Los Angeles également leader d’une secte.

Au casting on retrouve aussi Troye Sivan et Tunde Adebimpe, leader du groupe TV On The Radio.

Avec ce teaser qui en met plein la vue (et les oreilles grâce au titre "Planisphère" de Justice) on s’attend au fil des six épisodes à découvrir la face sombre de l’industrie musicale hollywoodienne faite de luxure, débauche et manipulation. "Plus, plus, plus, orgie !" peut-on entendre dans ce montage ultra-rythmé. Un univers sorti tout droit des "esprits tordus et malades" des trois créateurs comme ils l’affirment eux-mêmes.

La production de "The Idol" aura connu pas mal de péripéties, aucune date de sortie n’a encore été communiquée.