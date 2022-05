Premier speed meeting du bénévolat en Centre-Ardenne

Cela fait déjà un certain temps que le monde associatif est à la recherche de nouveaux bénévoles. Et le confinement et l'arrêt de nombreuses activités n'ont pas aidé. Le GAL Nov-Ardenne et les plans de cohésion sociale de ses trois communes Libin, Libramont et St Hubert veulent faciliter les contacts entre bénévoles et associations. Grâce à un partenariat avec le réseau belge du volontariat "Give a Day", ils disposent d'une plateforme qui leur permet de les mettre rapidement en contact. Et le bilan est très positif. Le virtuel c'est bien mais une rencontre en vrai c'est encore mieux et c'est pourquoi ce mardi 10 mai des 18h à Ochamps, GAL et communes organisent le premier speed meeting du bénévolat ou des échanges de 8 minutes où les bénévoles feront le tour des associations présentes. Gauthier Poncin, du GAL Nov Ardenne souligne l'intérêt pour tous de participer à cette rencontre : "les personnes qui veulent devenir bénévoles pourront y rencontrer des associations de de domaines variés et les associations peuvent à cette occasion rencontrer d’un seul coup plusieurs bénévoles et peut-être trouver la perle rare ! " Une fois la tournante terminée, il sera également possible de faire plus ample connaissance. Et les participants au speed meeting auront également l'occasion ce soir-là de s'inscrire sur la plate-forme bénévolat du GAL Novardenne. Rendez-vous ce mardi 10 mais dès 18h à la Maison de village de Ochamps et inscriptions obligatoires au 0471/796223 ou florence.bera@novardenne.be